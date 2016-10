Alderweireld is op zijn hoede voor Bosnië: "Gevaarlijkste tegenstander in de groep"

Door: redactie

6/10/16 - 22u23 Bron: Belga

© belga.

Toby Alderweireld heeft donderdag aan de vooravond van het WK-kwalificatieduel tegen Bosnië-Herzegovina in Brussel de pers te woord gestaan. "Bosnië is de gevaarlijkste tegenstander in onze groep", opende de Tottenham-verdediger.

"Het is een ploeg die collectief heel sterk staat en enkele topspelers telt zoals Edin Dzeko en Miralem Pjanic. We moeten 100 procent zijn om de strijd aan te gaan."



Alderweireld had niets dan lovende woorden voor zijn rechtstreekse tegenstander van vrijdag, AS Roma-spits Edin Dzeko. "Hij is een uitstekende speler. Hij is groot, sterk en beschikt over een fantastische techniek. Hij is altijd gevaarlijk in de 16 en ik zal heel de wedstrijd geconcentreerd moeten blijven. Je moet gewoon slimmer dan hem zijn om te vermijden dat hij in zijn spel komt en zijn kwaliteiten kan uitspelen. Maar niet alles hangt van hem af. Bosnië heeft ook goede verdedigers die van groot belang zijn. We mogen hen in ieder geval niet onderschatten."



Over de defensieve tactiek van de Duivels wilde Alderweireld niets lossen. "We hebben de laatste dagen op verschillende systemen getraind. We hebben geprobeerd om automatismen te creëren, dat geeft ons vertrouwen. Met drie of vier achterin spelen maakt in principe niet zoveel uit."