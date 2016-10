Belgische U19 start kwalificatiecampagne met klinkende zege tegen Kazachstan

Door: redactie

6/10/16

U19 verslaan Kazachstan met 0-5 in openingsduel 1e EK-kwalificatieronde in Limburg. Zaterdag vs. Finland in Tessenderlo,15u. Gratis toegang! pic.twitter.com/BSNXnuikvF

De Belgische nationale ploeg bij de min 19-jarigen heeft in Maasmechelen zijn eerste wedstrijd in kwalificatiegroep 1 voor het EK 2017 met 5-0 forfaitcijfers gewonnen van Kazachstan.

Voor België scoorden Matthias Verreth (4' en 14'), Jorn Vancamp (8'), Dante Vanzeir (55') en invaller Lennerd Daneels (77') de doelpunten. Kazachstan speelde wel bijna veertig minuten met een man minder na de uitsluiting van Artur Shushenachev. Zaterdag volgt de tweede kwalificatiewedstrijd in Tessenderlo tegen Finland, volgende week dinsdag wordt het eerste kwalificatietoernooi in Beringen afgesloten met een interland tegen Rusland. De top twee plaatst zich met de beste derde over alle groepen heen voor de eliteronde, een vierlandentoernooi dat begin volgend jaar gespeeld wordt. Georgië organiseert in de zomer van 2017 het EK voor acht deelnemende landen.



De generatie 1998 vormt deze keer het U19-team van bondscoach Gert Verheyen. Dat is de groep die in november 2015 brons haalde op het WK U17 en eerder de halve finales bereikte op het EK U17 in mei in Bulgarije.