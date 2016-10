"Het gaat te tráág. Waarom denk je dat ploegen als Argentinië en Italië tegen ons inzakken? Zij zien ook dat we vanuit stilstand voetballen"

Door: redactie

Hij heeft een uitgesproken mening over voetbal en voetballers, maar loopt er niet mee te koop - "Het is leuker om op het veld te staan. Ik kan later nog analist worden." Voor een keer wilde Lorenzo Staelens (52), dezer dagen assistent van Glen De Boeck bij Moeskroen, er eens goed voor gaan zitten. U hoeft het niet altijd eens te zijn, maar er steekt tenminste een idee achter zijn discours: Atlético Madrid.

"De nationale ploeg nú is vergelijkbaar met het begin van mijn eigen interlandcarrière - schuiven om zoveel mogelijke goede voetballers in de ploeg te krijgen, vaak ten koste van de balans. Scifo, Degryse en Nilis speelden, en Franky (Van der Elst, red) en ik moesten op het middenveld voor het evenwicht zorgen. Zo van: 'Lorenzo, als de linksachter van de tegenstander opkomt, kun jij hem opvangen?' In de realiteit stond ik meer rechts dan in het centrum. Het is vandaag toch niet anders? De Bruyne en vooral Hazard doen heel weinig defensief werk, je moet dus je middenveld gaan stofferen, vaak moet je daarom defensiever spelen dan nodig, én je ontneemt de kwaliteiten van een ander, bijvoorbeeld Witsel."



Hoezo?

"Ik vind Witsel goed. Witsel heeft de mogelijkheden om een box-to-box speler te zijn, dat heeft hij getoond bij Standard. Onder Marc (Wilmots, red) moest hij in zijn defensieve rol blijven, waarschijnlijk omdat Marc redeneerde dat hij boven de middenlijn genoeg mensen had lopen om het verschil te maken. Maar is dat zo? Hééft Hazard zo veel het verschil gemaakt? En ál die tijd kon Witsel niet infilteren, terwijl uitgerekend een infiltrerende middenvelder nog één van de weinige verrassingselementen is in het moderne voetbal. Iedereen kent het spel van Hazard. Vanuit stilstand gaat hij dribbelen, de tegenstander zorgt voor dubbele dekking, en Hazard kan geen kant meer op. Ik vind dat we 'chipoteren' om alle - op papier - betere spelers in de ploeg te krijgen."



