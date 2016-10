Bosnische bondscoach: "Naar hier gekomen om een resultaat neer te zetten"

Door: redactie

De Rode Duivels ontvangen morgenavond Bosnië-Herzegovina in hun tweede wedstrijd van de kwalificatiecampagne voor het WK voetbal van 2018. "We zijn naar hier gekomen om een resultaat neer te zetten", sprak Bosnisch bondscoach Mehmed Bazdarevic vol vertrouwen op de persconferentie.

De omstandigheden zijn volgens Bazdarevic totaal verschillend van het vorige treffen, toen Bosnië-Herzegovina met 3-1 de boot inging in het kader van kwalificaties voor het afgelopen EK. "De sfeer is nu goed in de ploeg. We weten waar we ons aan moeten verwachten, mijn spelers hebben veel meer ervaring. We zijn naar hier gekomen om het spel te bepalen, ook al weten we dat de Belgen het balbezit willen opeisen. We zitten in een positieve spiraal en we gaan er alles aan doen om hier een mooi resultaat neer te zetten." Het feit dat Bazdarevic geen zicht heeft op de defensieve tactiek van de Duivels mag volgens hem geen probleem zijn. "Ze hebben al veel geëxperimenteerd met zowel vier als drie verdedigers, dus kunnen we niet anticiperen op hun mogelijke verdediging. Maar tactiek is niet alles, ook inzet is belangrijk. We zijn voorbereid op alle mogelijke scenario's."

Miralem Pjanic: "We kunnen België in moeilijkheden brengen"

Ook de Bosnische sterspeler Miralem Pjanic stond de pers te woord. De voormalige ploeggenoot van Radja Nainggolan bij AS Roma dicht de Rode Duivels de favorietenrol toe, maar gelooft ook in de kansen van zijn ploeg. "België is onze sterkste tegenstander in deze groep. Ze beschikken over fantastische spelers, maar we zullen alles geven om met de drie punten terug naar huis te keren", sprak de in Luxemburg opgegroeide Pjanic in vloeiend Frans.



De Bosniërs misten nipt het afgelopen EK nadat ze door Ierland in de barrages uitgeschakeld werden. Volgens Pjanic zijn de omstandigheden in vergelijking met de vorige kwalificatiecampagne volledig anders. "De sfeer in de groep was in die periode niet uitstekend, we zaten in een negatieve spiraal. Er is veel veranderd sindsdien. We hebben veel vertrouwen getankt na onze eerste wedstrijd (5-0 overwinning tegen Estland, red). Ik ben er zeker van dat we onze tegenstander morgen in de problemen kunnen brengen."



"We moeten intelligent spelen, onze tijd nemen en de volledige 90 minuten geconcentreerd spelen. We hebben de kwaliteiten in huis om het verschil te maken. We mogen hopen op een mooi resultaat. Ze kampen met veel blessureleed, dat kan onze kans zijn", sprak de Juventus-speler vol vertrouwen.