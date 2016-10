Thorgan Hazard traint ook vanavond niet mee (en mist waarschijnlijk Bosnië)

Door: redactie

6/10/16 - 19u17

De broers Hazard moeten nog even wachten op hun interland samen. @HazardThorgan8 traint vanavond niet en haakt morgen wellicht af. #belbos pic.twitter.com/YTeWRMufef — Stadion (@VTMStadion) October 6, 2016

De kans dat Thorgan Hazard morgen tegen Bosnië-Herzegovina aan de aftrap verschijnt is weer wat kleiner geworden. De middenvelder van Borussia Mönchengladbach trainde ook vanavond niet mee door een knieblessure. "We zullen morgen een beslissing nemen, maar de kans dat hij debuteert is klein", aldus bondscoach Roberto Martinez.