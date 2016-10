Thorgan Hazard traint ook vanavond niet mee (en mist Bosnië)

Door: redactie

6/10/16 - 19u17

Thorgan Hazard is niet voldoende hersteld van zijn knieblessure en verschijnt morgenavond niet aan de aftrap tegen Bosnië-Herzegovina. "Om bij de nationale ploeg te spelen, moet je honderd procent fit zijn en dat is bij Thorgan niet het geval", verklaarde bondscoach Roberto Martinez. Daardoor mag Napoli-winger Dries Mertens zich stilaan opmaken voor een basisplaats.

"We hebben andere spelers die klaarstaan om zich te tonen. De overige spelers in de selectie zijn allemaal fit." Martinez bevestigde ook dat Thorgans broer Eden Hazard de aanvoerdersband draagt tegen de Bosniërs. "Hij heeft voldoende capaciteiten om aan het hoofd van deze groep te staan. Ook in de kleedkamer neemt hij de rol van aanvoerder op zich en ik ben tevreden met die attitude. Maar zoals ik eerder al zei, zitten er meerdere leiders in deze groep."



Achterin is Toby Alderweireld een zekerheid voor de Spanjaard. "Toby is een heel elegante speler die kan terugvallen op een uitstekende techniek. Hij verliest echter zijn doel nooit uit het oog: geen tegendoelpunten pakken. Sinds zijn vertrek bij Ajax is hij vooruitgang blijven boeken."



In de vorige WK-kwalificatiewedstrijd gingen de Rode Duivels begin vorige maand vlot met 0-3 winnen in Cyprus, maar de tegenstander van vrijdagavond is van een ander formaat. "Ik zal vooral kijken naar de manier waarop we met de Bosnische druk zullen omgaan", blikte de voormalige coach van Everton al even vooruit. "Ze spelen al lang samen en beschikken over spelers van topclubs in Europa. Tactisch zijn ze flexibel en op het veld vechten ze voor elke bal. Vooral in de omschakeling zijn ze gevaarlijk. We moeten dus voldoende intensiteit op de mat leggen als we onze voet naast die van de Bosniërs willen zetten."



Voor Martinez wordt het met de Rode Duivels de eerste thuiswedstrijd met inzet. Zijn debuut eindigde iets meer dan een maand geleden in een kleine nachtmerrie met een 0-2 thuisnederlaag tegen zijn vaderland Spanje. "Ik voel geen druk, maar eerder opwinding. Ik hoop dat we de fans een leuke avond kunnen bezorgen", besloot Martinez.