Na WK 2018 ziet wereld Rode Duivels er helemaal anders uit

Door: redactie

6/10/16 - 19u30

Na het WK 2018 gaat de internationale voetbalwereld er helemaal anders uitzien. De traditionele interlands worden grotendeels vervangen door een gloednieuw landentoernooi waarin de grootste Europese voetballanden (55 in totaal) het tegen elkaar zullen opnemen. De nieuwe 'UEFA Nations League' zal afgewerkt worden in de jaren dat er geen EK of WK is. Elk oneven jaar is er dus een nieuwe titel te winnen. Deze wedstrijden zullen net als de kwalificatiewedstrijden voor het EK 2020 en het WK 2022 live worden uitgezonden op VTM.