Dé hamvraag: wie wordt de vervanger van De Bruyne tegen Bosnië?

Rudy Nuyens

6/10/16 - 10u03

Mertens op training bij de Rode Duivels. © belga.

De gemotiveerde Dries Mertens of de twijfelachtige Thorgan Hazard? Wie vervangt Kevin De Bruyne morgen tegen Bosnië? Die job leek voor velen op het lijf van de jongste Hazard geschreven, maar die trainde gisteren nog steeds niet. Mertens is flink geprikkeld door het feit dat hij tegen Spanje en Cyprus geen speelminuten kreeg, hij lijkt een grote kans te maken om morgen te starten.

We kennen Dries Mertens bij de Rode Duivels vooral als vleugelspeler, maar ook als Roberto Martínez vasthoudt aan het systeem van in Cyprus - met twee man kort achter de diepe spits - ziet Mertens een rol voor zichzelf weggelegd tegen Bosnië. "Ja, dat zou ik kunnen", klinkt het met overtuiging. "Zelfs als De Bruyne erbij is, denk ik dat ik nog altijd kan spelen. Ik heb de voorbije twee matchen niet gespeeld, dat vond ik wel jammer. Bij Napoli sta ik op links, maar ik kom heel veel naar binnen en blijf zo dicht mogelijk bij de spits."



