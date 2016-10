Door: redactie

Roberto Martínez is niet gewonnen voor het voorstel van FIFA-baas Gianni Infantino om het WK in de toekomst met 48 landen te spelen. "Als je 40 of meer teams wil laten deelnemen aan het WK, wat betekenen de kwalificatiewedstrijden dan nog? Bovendien moet het format van het eindtoernooi iets voorstellen. Je kan geen middelmaat toelaten en drie draws laten volstaan voor kwalificatie voor de volgende ronde. Het niveau van een WK moet hoog zijn, winnen moet er een grote betekenis hebben."