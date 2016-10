Primeur: training Duivels gefilmd door drone en Martínez verklapt ook waarom

Door: redactie

5/10/16 - 18u51 Bron: Belga

Een primeur tijdens de training achter gesloten deuren van de Rode Duivels vandaag in Tubeke: die werd namelijk voor de eerste keer gefilmd door een drone. "Dat is om tactisch te kunnen werken", verklapte bondscoach Roberto Martinez. "We zijn met de nationale ploeg telkens slechts enkele dagen samen en daar moet je het maximum uithalen. De beelden van de drone geven ons heel wat snelle en nuttige informatie over de spelers. Het weer kan de enige spelbreker zijn. Ze hebben me verteld dat het in België problematisch zou zijn, maar tot nu toe hebben we geluk gehad."