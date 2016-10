Dries Mertens hoopt op basisplaats tegen Bosnië

Door: redactie

Dries Mertens kreeg in de vorige twee interlands onder Roberto Martinez geen speelminuten, maar hoopt vrijdag wel in de basis te staan tegen Bosnië-Herzegovina als vervanger van de geblesseerde Kevin De Bruyne. "Natuurlijk hoop ik op een basisplaats, maar ik moet me neerleggen bij de beslissingen van de coach. Het enige dat ik kan doen, is alles geven op training", vertelde de winger van Napoli vandaag na afloop van de training achter gesloten deuren in Tubeke.