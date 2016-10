Blessure Thorgan Hazard komt bijzonder ongelegen (al is er wel nog hoop)

Door: redactie

5/10/16 - 17u30 Bron: Belga

© photo news.

Thorgan Hazard kon vandaag achter gesloten deuren niet meetrainen met de Rode Duivels. De middenvelder van Borussia Mönchengladbach heeft nog wat last van een knieblessure. "In het slot van de wedstrijd tegen Schalke 04 heb ik een trap tegen mijn knie gekregen, waardoor ik nu met een ontsteking zit", vertelde Thorgan Hazard in Tubeke. "Ik voel me vandaag al beter, maar uit voorzorg heb ik toch nog met de kine gewerkt."

De blessure voor Thorgan komt op een bijzonder ongelegen moment. Kevin De Bruyne is er tegen Bosnië-Herzegovina en Gibraltar niet bij en de voormalige Gouden Schoen is de belangrijkste kandidaat om de winger van Manchester City te vervangen in de basis. "Je weet nooit wanneer je geblesseerd raakt, dat hoort nu eenmaal bij het voetbal. Ik heb gehoord dat ik de vervanger van Kevin De Bruyne zou kunnen zijn. Uiteindelijk ligt de beslissing bij de coach, ik zie nog jongens die in aanmerking komen voor een basisplaats. Als ik morgen niet kan trainen, wordt het wel moeilijk om vrijdag te spelen", beseft Thorgan Hazard, die het in vier selecties maar met één cap en acht speelminuten moet doen. Die dateren intussen al van meer dan drie jaar geleden, toen de Rode Duivels een oefeninterland in en tegen de Verenigde Staten met 2-4 wonnen. Lees ook Martínez: "Niet ongerust over Thorgan Hazard, nog geen beslissing over Nainggolan"

Jarige Mirallas krijgt taart van onze videoman

Mertens steekt de draak met pantoffelheld Vertonghen, drone ziet dat Thorgan Hazard niet traint



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © photo news.