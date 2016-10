Martínez: "Niet ongerust over Thorgan Hazard, nog geen beslissing over Nainggolan"

Door: redactie

5/10/16 - 15u08

© belga.

23 Rode Duivels hebben vandaag hun voorbereiding op de WK-kwalificatieduels tegen Bosnië-Herzegovina en Gibraltar voortgezet. Buiten Moussa Dembélé, die eerder definitief afhaakte, ontbraken Thorgan Hazard en Radja Nainggolan. Over die eerste maakte bondscoach Roberto Martínez zich geen zorgen, over 'Il Ninja' kon de bondscoach nog geen beslissing nemen.

"Wat Thorgan betreft, zijn we gerust", stelde Martinez na afloop van de training. "Hij heeft wat kniepijn en had zelf om een extra recuperatiedag gevraagd. Mijn gevoel zegt me dat hij beschikbaar is voor de twee interlands. Of hij zou kunnen spelen tegen Bosnië valt af te wachten. Thorgan is in uitstekende doen en zit misschien wel in de vorm van zijn leven. Hoe we daar van moeten profiteren, zien we morgen wel na de training. Hij is een uitstekende speler met veel maturiteit, ook al is hij nog jong".



De situatie van Radja Nainggolan is iets anders. "Later vandaag hebben we nog contact met AS Roma en analyseren we alle gegevens, we hebben nog geen beslissing genomen". Omwille van de onzekerheid rond de Romein blijft Youri Tielemans bij de groep. "Hij doet het uitstekend op training".



Martínez heeft overigens nog niet beslist wie de geblesseerde Kevin De Bruyne vervangt tegen de Bosniërs. Naast Thorgan Hazard behoort ook Dries Mertens tot de kanshebbers. "Zijn voordeel is zijn ervaring. Dries kan op verschillende posities uit de voeten en is in vorm", aldus de bondscoach, die meende dat zijn elftal voor '90 procent gevormd is'. "Ik heb nog enkele twijfels op bepaalde posities en beslis in functie van de komende trainingen. Vrijdag wordt het een belangrijke wedstrijd omdat het onze eerste thuismatch is in deze campagne. Bosnië is een ervaren tegenstander. Ze waren erbij op het WK van 2014 en hebben met Pjanic en Dzeko enkele sleutelspelers."