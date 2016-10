Mertens steekt de draak met pantoffelheld Vertonghen, drone ziet dat Thorgan Hazard niet traint

Door: redactie

5/10/16 - 12u37

Op hun sletsen trekken de @BelRedDevils naar het trainingsveld. @JanVertonghen doet het op deze frisse herfstochtend op zijn warme sloffen pic.twitter.com/pt1ERl9U9R — Stadion (@VTMStadion) 5 oktober 2016

video De Rode Duivels leven ontspannen toe naar de kraker van overmorgen tegen Bosnië-Herzegovina. De nationale ploeg verblijft in Tubeke en dat geeft de spelers de kans om op slippers - of in het geval van Jan Vertonghen op pantoffels - naar het trainigsveld te stappen. Het zorgde voor hilariteit bij Dries Mertens.