Belgen krijgen Poolse ref tegen Gibraltar

4/10/16 - 23u46 Bron: Belga

Raczkowski (midden) floot dit seizoen al onder meer in de Europa League. © getty.

Pawel Raczkowski is door de UEFA aangeduid als scheidsrechter voor het WK-kwalificatieduel tussen Gilbraltar en de Rode Duivels. Dat heeft Thibault De Gendt, competitiedirecteur van de KBVB, vanavond laten weten via Twitter. De 33-jarige Pool is internationaal scheidsrechter sinds 2013, vorig en dit seizoen leidde hij al enkele wedstrijden in de Europa League.