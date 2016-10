Probeert Martínez sterke Bosnische voorlijn af te stoppen met deze onuitgegeven driemansdefensie?

Stephan Keygnaert

5/10/16

Hoe sterk staat de Belgische defensie vrijdag tegen Bosnië? Bondscoach Roberto Martínez laat, en dat mag niet verbazen, niet in zijn kaarten kijken. We doen een poging om klaar te zien in het donker - en daarin duikt het silhouet op van Laurent Ciman. Start hij in een driemansverdediging naast Alderweireld en Vertonghen? Het zou zomaar kunnen.

Een journalist met een béétje de kwaliteiten van een goede snuffelhond, kon onder het bewind van Marc Wilmots wel eens weten hoe de ex-bondscoach zijn puzzelstukjes bij elkaar legde. Niet zo onder Roberto Martínez. Alle trainingen zijn (zo goed als) gesloten voor de media, en op zijn persconferenties is Martínez een gesloten boek - "If I tell you, I would have to kill you". "In voetbal is er altijd een tweede partij betrokken; informatie dient daarom binnenskamers te blijven."



