Ciman weer Rode Duivel: "Was verrast door telefoontje van Martínez"

Laurent Ciman heeft vandaag na de training van de Rode Duivels in Tubeke toegegeven dat hij verrast was met zijn selectie. "Ik verwachtte het niet en was verrast door het telefoontje van de bondscoach, maar het doet wel deugd", klonk het bij de verdediger van Montréal Impact, die vandaag pas meetrainde nadat hij gisterenavond laat uit Canada was aangekomen.

"Ik wist zelfs niet dat ze me volgden. Dat ik een telefoontje kreeg van de bondscoach, is belangrijk voor me. Het is een teken van respect, het doet deugd om met hem te kunnen praten", aldus Ciman, die denkt dat de aanwezigheid van Thierry Henry in zijn voordeel speelde. "Hij kent de MLS, speelde er en weet hoe het er daar aan toe gaat. Ik heb hem nog niet gezien, maar ga zeker ook met hem praten".



Voor de verdediger is het zijn eerste oproeping sinds het EK, dat bij Ciman toch een beetje een wrange nasmaak heeft achtergelaten. Voor de kwartfinale tegen Wales koos de toenmalige bondscoach Marc Wilmots immers voor Jason Denayer in plaats van voor Ciman. "Ik was ontgoocheld, want ik had zin om te spelen. Als we hadden gewonnen, zou alles anders geweest zijn. Ik verwijt Marc Wilmots niets, zoiets maakt deel uit van het leven. Je weet nooit of ik iets had kunnen bijbrengen met mijn ervaring. Na het EK ben ik opnieuw hard beginnen werken bij Montréal, ik heb er nooit aan gedacht om een punt achter mijn internationale carrière te zetten."



Voor vergelijkingen tussen Martínez en Wilmots is het volgens Ciman nog te vroeg. "Er zijn dingen die veranderd zijn, maar het is te vroeg om dat te zeggen. En je moet ook niet alles in de vuilnisbak gooien", stelde de ex-verdediger van Standard, die herhaalde dat hij het liefst centraal uitgespeeld wordt. "Ik kan op de flank depanneren, maar het is mijn positie niet."