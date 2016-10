Roberto Martínez houdt van Youri Tielemans: "Die jongen speelt als een kapitein"

Door: Stephan Keygnaert

Dag 1 van de voorbereiding op de belangrijke WK-kwalificatie-interland tegen Bosnië van komende vrijdag (20.45u). Een recuperatietraining, en daardoor dus weinig aanwijzingen omtrent de basisopstelling van Roberto Martínez. De bondscoach leidde dan maar af met zijn lyriek omtrent Youri Tielemans.

Het was 19.40u toen bondscoach Roberto Martínez gisteravond de pers te woord stond - en het mocht precies ook niet te lang duren. Het werd daarom veeleer een briefing dan een babbel. "Moussa Dembélé en Radja Nainggolan zijn niet honderd procent fit", opende Martínez. "Ik wil woensdag weten of zij inzetbaar zijn tegen Bosnië. Tot die tijd zal Youri Tielemans elke dag met ons meetrainen."



Youri Tielemans - het was te verwachten dat hij het type voetballer is die Roberto Martínez kan charmeren. "Ik heb Youri zondag tegen Standard gezien", begon de bondscoach zijn lofrede. "Hij maakte eens te meer grote indruk op mij. Vooral omwille van zijn technische kwaliteiten. Daarnaast, hij is pas 19 jaar, en toch maakt hij al de juiste keuzes op het juiste moment. Youri kan het tempo bepalen - hij speelt in één tijd als het moet, maar hij kan ook de rust aan de bal bewaren. Die jongen speelt als een kapitein."



