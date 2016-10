Defour: "In het begin zat ik volledig kapot na een uur"

Door: redactie

Steven Defour mag zich dankzij uitstekende eerste weken bij zijn nieuwe club Burnley opnieuw Rode Duivel noemen. De middenvelder ruilde afgelopen zomermercato Anderlecht voor de Engelse Premier League en liet meteen mooie dingen zien bij zijn nieuwe werkgever. Gisteren speelde hij nog iets meer dan een uur mee in het competitieduel tegen Arsenal, dat in extremis verloren ging (0-1).

"Ik ben van het veld gegaan omdat ik iets in de kuit voelde", verduidelijkte Defour maandag in Tubeke, waar de Duivels zich klaarstomen voor de WK-kwalificatie-interlands tegen Bosnië-Herzegovina (vrijdag in Brussel) en Gibraltar (maandag 10 oktober in het Portugese Faro).



"De coach wilde ook geen risico's nemen. Het klopt dat ik in een goeie periode zit. Ik heb een goeie evolutie doorgemaakt sinds ik in de Premier League zit. Het gaat goed, maar ik zit nog niet aan honderd procent. Er zijn nog een paar kleine dingen die beter kunnen. In het begin zat ik volledig kapot na een uur, nu kan ik al 80 à 85 minuten aan en kan ik dan nog iets bijbrengen".



Na de 0-3 zege van de Duivels begin september in Cyprus wachten nu het sterke Bosnië en voetbaldwerg Gibraltar. "Alle wedstrijden zijn belangrijk want de minste fout betaal je cash in de eindstand. En aangezien Bosnië waarschijnlijk onze rechtstreekse concurrent is, moeten we thuis absoluut winnen. Zoveel is zeker", stelde Defour.