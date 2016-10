Christan Benteke en Nacer Chadli barsten van vertrouwen

Door: redactie

Rode Duivels Roberto Martinez kan in het belangrijke WK-kwalificatieduel van de Rode Duivels van vrijdag tegen Bosnië-Herzegovina (om 20u45 in het Koning Boudewijnstadion) op enkele spelers in uitstekende doen rekenen. Zo vinden onder meer Christian Benteke en Nacer Chadli vlot de weg naar de netten in de Engelse Premier League.

'Big Ben' was afgelopen weekend in de partij bij Everton al goed voor zijn derde doelpunt bij Crystal Palace, hij wiste de openingstreffer van Romelu Lukaku uit. "Ik denk niet dat ik betere punten gescoord heb dan Romelu, we hebben allebei gescoord en staan gelijk", meldde Benteke na afloop van de maandagtraining op de oefenvelden in Tubeke. "De coach zegt dat hij op mij rekent bij de Duivels, hij kent mijn kwaliteiten. Dat is ook bij Palace het geval, de trainer heeft vertrouwen in mij en dat is iets dat ik echt nodig heb. De pikorde wordt bepaald door prestaties op het veld. Het gaat goed met me, dus is het makkelijker om te zeggen dat ik klaar ben. Mentaal sta ik altijd sterk en ook de motivatie is er steeds", klonk het.



Net als bij Benteke is ook bij Chadli 'vertrouwen' het sleutelwoord. Hij maakt, onder meer na een gemist EK, zijn wederoptreden bij de Rode Duivels. Chadli ruilde afgelopen zomermercato Tottenham voor West Bromwich Albion en doet het met drie doelpunten en twee assists in vier wedstrijden uitstekend bij de Baggies. "Ik voel me erg goed in de ploeg en bekijk mijn overgang niet als een stap achteruit. Ik had speelminuten nodig. Bij West Brom houd ik van mijn rol in het team, ik speel er meer op het middenveld en word meer betrokken in de opbouw", aldus Chadli, die toegaf nog niet met bondscoach Martinez te hebben gesproken.