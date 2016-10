Door: Mathieu Goedefroy

3/10/16 - 20u33

De Rode Duivels hebben zich vanavond na hun training in Tubeke van hun beste kant laten zien. Axel Witsel en co speelden een partijtje voetbal met 'Special Olympians', voetballers met een verstandelijke beperking. Bekijk de beelden hierboven, net als een hartverwarmend interview van onze videoman met Axel Witsel en zijn ploegmaat Dejan Janssens, die zelf goed was voor een hattrick.