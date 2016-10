Deze Rode Duivel lijkt alvast helemaal klaar voor de oorlog

Yari Pinnewaert

3/10/16 - 17u55

© photo news.

Het was vanmiddag weer verzamelen geblazen voor de Rode Duivels van Roberto Martínez en deze keer deden ze dat niet in het Crowne Plaza Hotel in Diegem, maar wel in het eigen Belgian Football Center in Tubeke. Naast Youri Tielemans (die de geblesseerde Moussa Dembélé moet vervangen tegen Bosnië en Gibraltar) was ook vooral de entree van Dries Mertens best opvallend te noemen. Als we mogen afgaan op zijn outfit, dan lijkt de kleine flankspeler van Napoli alvast helemaal klaar voor de oorlog!



