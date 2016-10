Martínez haalt Tielemans bij selectie Rode Duivels

Door: redactie

3/10/16 - 17u43

Tielemans voegde zich vandaag in Tubeke bij de groep. © photo news.

Roberto Martínez heeft Youri Tielemans toegevoegd aan zijn selectie voor de WK-kwalificatiematchen tegen Bosnië en Gibraltar. De 19-jarige middenvelder van Anderlecht werd initieel door Johan Walem opgeroepen voor de Jonge Duivels, maar mag zich dus alsnog bij het A-team aanmelden.

De youngster behoorde in het verleden al tot de selectie van de nationale ploeg, maar hij kwam nog geen enkele keer in actie. De middenvelder is sinds vorige week hersteld van een enkelblessure en scoorde bij zijn comeback meteen tegen Saint-Etienne.