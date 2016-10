Dembélé en Nainggolan kampen met blessures, Tielemans enkele dagen bij selectie

Door: redactie

3/10/16 - 20u00

Tielemans voegde zich vandaag in Tubeke bij de groep. © photo news.

De Rode Duivels hebben vandaag een eerste keer getraind in de aanloop naar de WK-kwalificatie-interlands tegen Bosnië-Herzegovina (op vrijdag 7 oktober om 20u45 in het Koning Boudewijnstadion) en Gibraltar (op maandag 10 oktober in het Portugese Faro).

Op de de oefenvelden van het Belgian Football Centre in Tubeke tekenden 21 spelers present, onder hen ook Youri Tielemans, Senna Miangue en Michaël Heylen. Zij werden van de beloftenkern gehaald om met de A-kern te trainen. Mousa Dembélé en Radja Nainggolan zijn momenteel de enige twee vraagtekens in de Belgische selectie. "Moussa (die zondag ook al ontbrak bij Tottenham) sukkelt met de enkel en Radja liep een blessure op in de slotfase van zijn partij tegen Inter, ze worden allebei verzorgd", verduidelijkte bondscoach Roberto Martinez. "Alle andere spelers zijn fit." Om de spelersgroep te vervolledigen werden Tielemans, Miangue en Heylen overgeheveld van de beloftenkern. Enkel Tielemans blijft zeker tot woensdag bij de selectie, in afwachting van een definitieve beslissing over Dembélé of Nainggolan.

"Dit is een uitstekende gelegenheid om jongeren bij de selectie te halen. Het is een mogelijkheid om hen ervaring te laten opdoen, hen promotie te geven en zo kunnen we zien hoe ze reageren. Ik heb gisteren Standard-Anderlecht gezien en Youri speelde een sterke partij. Technisch is hij erg goed en hij neemt ook de juiste beslissingen op het juiste moment. Het is dan ook geen verrassing om hem nu in de kern te zien. Algemeen gezien heb ik trouwens al veel goede wedstrijden gezien in de Jupiler Pro League en daarin lieten jongere spelers mooie dingen zien. Ook Senna (Miangue) boekt enorm veel vooruitgang".



De partijen tegen Bosnië en Gibraltar, respectievelijk de nummers 23 en 205 op de FIFA-ranking, zijn voor de Belgen wedstrijden twee en drie op hun 'Road to Russia'. Op de openingsspeeldag in groep H gingen de Duivels op 6 september met 0-3 winnen in en tegen Cyprus. De negen groepswinnaars mogen rechtstreeks naar het WK 2018 in Rusland, de beste acht tweedes spelen barrages.



Dinsdag (11u) wordt er een tweede keer getraind in Tubeke, ditmaal is de oefensessie gesloten voor pers en publiek.