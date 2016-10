Jordan Lukaku is rijbewijs opnieuw 15 maanden kwijt

Mathias Mariën

3/10/16 - 12u13

Jordan Lukaku. © belga.

Rode Duivel Jordan Lukaku is zijn rijbewijs opnieuw voor 15 maanden kwijt. Na een reeks eerdere snelheidsveroordeling leverde Lukaku zijn rijbewijs niet in. De politierechter strafte hem hiervoor streng.

Na een hele serie snelheidsovertredingen kreeg Jordan Lukaku het voorbije anderhalf jaar in totaal 15 maanden rijverbod opgelegd. De Rode Duivel moest uiterlijk op 4 september 2015 zijn rijbewijs indienen hiervoor maar deed dat niet. De Brugse politierechter kon deze ochtend niet lachen met de fratsen van de voetballer en legde hem een extra rijverbod op van 15 maanden en een geldboete van 1.500 euro. Jordan kwam niet opdagen in de rechtbank en werd bij verstek veroordeeld.



Ronde van Vlaanderen

De jonge Duivel is de laatste maanden aan een echte Ronde van Vlaanderen bezig als het aankomt op politierechtbanken. Eind vorige week pas moest de broer van Everton-ster Romelu Lukaku zich nog verantwoorden in de politierechtbank van Dendermonde. Daar heeft hij nog geen uitsluitsel gekregen over een mogelijke straf voor een snelheidsovertreding begaan in februari 2015.



Gsm-signaal traceren

De zaak tegen de Rode Duivel werd uitgesteld omdat de rechter eerst het gsm-signaal van de voetballer wil laten traceren om te bepalen of Lukaku zelf achter het stuur zat. Volgens hemzelf was dat onmogelijk aangezien hij op dat zelfde moment aan het trainen was bij zijn toenmalige club KV Oostende. De komende tijd moet hij nog verschillende keren voor de rechtbank verschijnen. Volgende tussenstop van Lukaku: de politierechtbank van Aalst op 13 oktober.