Thomas Lissens

3/10/16 - 12u47 Bron: Belga

Martin Atkinson heeft heel wat ervaring in de Premier League. © epa.

De Engelsman Martin Atkinson (45) is door de UEFA aangeduid als scheidsrechter voor het WK-kwalificatieduel tussen België en Bosnië-Herzegovina. Dat bevestigt Thibault De Gendt, competitiedirecteur van de KBVB, via Twitter.

De Rode Duivels ontvangen Edin Dzeko en co vrijdag (7 oktober) in het Koning Boudewijnstadion. Volgende week maandag (10/10) speelt België in Gibraltar zijn derde wedstrijd in groep H.



Op 6 september klopte de selectie van Roberto Martinez Cyprus met 0-3.