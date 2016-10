Hoe staan de Rode Duivels ervoor, één week voor Bosnië en Gibraltar?

Voetbalredactie

3/10/16 - 09u51

© photo news.

Na een geslaagde repetitie in Cyprus (1-3) staan de Rode Duivels komende week alweer voor een belangrijk tweeluik in de WK-kwalificatiecampagne. Vrijdag ontvangen ze in eigen huis Bosnië-Herzegovina en maandag trekken ze naar dwergstaat Gibraltar. Met minder dan 6 op 6 kunnen de manschappen van coach Roberto Martinez niet tevreden zijn. Al zijn er veel vraagtekens door de vele blessures en de twijfelachtige vorm van sommige spelers. Bovendien kwamen veel Duivels het voorbije weekend niet eens van de bank. Hieronder ontdekt u hoe zij het deden, enkele dagen voor de interlands.

© photo news.

Thibaut Courtois: +

Hield voor de tweede keer dit seizoen de nul. Een opsteker. Had één knappe redding in huis.



Christian Kabasele: -

Zat bij Watford eindelijk nog eens in de kern, maar kwam tegen Bournemouth niet van de bank.



Jordan Lukaku: +

Mocht voor het eerst sinds eerste speeldag negentig minuten opdraven en vierde knappe 0-3-zege op het Udinese van Kums.



Nacer Chadli: +

Heeft zich zijn overstap naar West Brom nog geen seconde beklaagd. Met drie goals in vier wedstrijden bijzonder efficiënt.



Radja Nainggolan: -

Startte in de kraker tegen Inter voor de derde keer in de laatste vier duels op de bank en mocht pas in blessuretijd invallen.



Marouane Fellaini: -

Kwam niet van de bank tegen Stoke City (1-1). De middenvelder zal in de Europa League zijn plaats weer moeten afdwingen.



Michy Batshuayi: -

Bleef bij Chelsea (0-2 bij Hull) voor de tweede keer dit seizoen op de bank.



Thorgan Hazard: +-

Speelde bij de 4-0-nederlaag op Schalke 90 minuten mee. Bleef onder zijn piekvorm, maar liet zich na rust nog opmerken met twee mooie schoten.



