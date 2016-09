Martinez over de vervangers: "Andere Duivels zullen nú hun kans krijgen"

Door: redactie

Bondscoach Roberto Martinez heeft de selectie van 25 Rode Duivels vrijgegeven voor de WK-kwalificatie-interlands tegen Bosnië-Herzegovina en Gibraltar. "De match tegen Bosnië wordt een echte test", blikt de Spanjaard vooruit.

De Belgen zullen het wel moeten doen zonder Vincent Kompany, Thomas Vermaelen en Kevin De Bruyne, die allen wegens blessure onbeschikbaar zijn. Maar dat mag en kan voor de bondscoach niet voor problemen zorgen. "We moeten als ploeg een oplossing vinden", zei Martinez. "Uiteraard is een speler als Kevin De Bruyne, die op dit moment een van de beste voetballers in Europa is op zijn positie, moeilijk te vervangen. Maar andere Duivels zullen nu hun kans krijgen om te laten zien wat ze kunnen."



Door de blessures in de defensie hoort Laurent Ciman opnieuw bij de kern. "We hebben iemand met ervaring nodig om de afwezigheid van Vincent Kompany en Thomas Vermaelen achterin op te vangen", verduidelijkte Martinez de selectie van de verdediger van Montreal Impact. "Te veel nieuwe spelers introduceren is ook niet ideaal. En Ciman speelt bovendien elke wedstrijd met zijn team."



Ook Nacer Chadli, auteur van een sterk seizoensbegin bij zijn nieuwe club West Bromwich Albion, is door Martinez opnieuw opgevist. "Ik zag live hoe hij tegen West Ham twee goals maakte en evenveel assists gaf", verduidelijkte de bondscoach. "De prestaties van Chadli gaan in stijgende lijn, en hij verdient een selectie. Ik wil ook zien hoe hij zich aan een nieuwe omgeving aanpast."



Op vrijdag 7 oktober speelt België in het Koning Boudewijnstadion tegen Bosnië-Herzegovina, en maandag 10 oktober wacht in het Portugese Faro Gibraltar. In de groep van de Rode Duivels staan de Belgen, na hun 0-3 zege vorige maand op het veld van Cyprus, samen met Bosnië-Herzegovina en Griekenland aan kop. De Bosniërs hebben, na hun 5-0 overwinning tegen Estland, het beste doelsaldo en prijken bovenaan, voor Griekenland dat in Gibraltar ging winnen met 1-4.