Martínez 'selecteert' acht G-voetballers

Door: redactie

30/09/16 - 18u42 Bron: Belga

Roberto Martínez. © belga.

Bondscoach Roberto Martinez heeft vandaag zijn selectie van 25 Rode Duivels bekendgemaakt voor de WK-kwalificatie-interlands tegen Bosnië-Herzegovina en Gibraltar. Maar de Spaanse trainer had aan het eind van de persconferentie nog een verrassing in petto, toen er plots acht onbekende namen in de selectie verschenen. Het bleek om een stunt te gaan ter promotie van de Play Unified-campagne van Special Olympics Belgium.

De acht zijn allen G-voetballers, spelers met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Bedoeling is dat het achttal volgende week een wedstrijd zal spelen samen met zes Rode Duivels, om zo het samen sporten tussen atleten met en zonder een beperking te stimuleren.



"We gaan er alles aan doen om een prachtige wedstrijd te spelen samen met de Special Olympics-atleten", vertelde bondscoach Martinez. "Onze Duivels zetten de toon en we hopen dat vele voetbalclubs ons voorbeeld zullen volgen. We kijken er ontzettend naar uit en zijn benieuwd wat voor mooi voetbalspel we te zien gaan krijgen."



De wedstrijd vindt volgende week maandag plaats na de training van Rode Duivels plaats in het oefencomplex in Tubeke. De aftrap zal om 18u45 gegeven worden.