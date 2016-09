Mathieu Goedefroy

30/09/16 - 17u21

video

De nieuwe thuisbasis van de Rode Duivels is vandaag voor het eerst in gebruik genomen door de voetbalbond. In het gloednieuwe 'Belgian Football Center' in Tubeke stelde bondscoach Roberto Martinez zijn selectie voor, en dat ging gepaard met een rondleiding. Onze videoman toont u in bovenstaande video de slaapkamers van de Rode Duivels, maar ook de eetzaal, fitnessruimte, speelruimte, meeting room en dokterskabinet.