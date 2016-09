T3 Henry voelt Lukaku aan de tand: "Ik word 100% zeker Premier League-topschutter"

Thomas Lissens

video Vanaf volgende week werken Romelu Lukaku en T3 Thierry Henry opnieuw samen bij de Rode Duivels, maar in de aanloop naar de laatste competitiewedstrijd voor de interlandpauze zocht de Fransman de spits nog snel even op voor Sky Sports. Het duo sprak over het verschil tussen Roberto Martínez en Ronald Koeman, over de doelstellingen van Lukaku én de talenknobbel van de spits.

Om het niveau van Suarez en Agüero te halen, moet ik zélf goals creëren. Romelu Lukaku Henry wilde onder meer weten of Martínez Lukaku's rol als Evertonspits anders zag dan Koeman. "Het eerste jaar onder Martínez kreeg ik veel vrijheid. Ik mocht bijvoorbeeld zelf kiezen in welke ruimtes ik dook. Het jaar erop zag Martínez me echter meer als targetman en die rol had ik nooit eerder bekleed. Maar onder Martínez heb ik dat geleerd en het derde jaar was ik de eerste zeven maanden niet te stoppen in de competitie. Met Koeman is het toch anders werken. Ik besef dat ik snel op de bank kan belanden als ik niet doe wat hij van me verwacht."



"Uit het niets scoren"

De gewezen Franse topspits vroeg Lukaku ook wat hij nog moest verbeteren om het niveau van spitsen als Luis Suarez te bereiken. Het antwoord van de Rode Duivel was kristalhelder. "Daarvoor moet ik zélf doelpunten creëren. Spitsen als Suarez, Agüero, Benzema en Lewandowski kunnen uit het niets de netten doen trillen. Als ik zelf beslissender word in topwedstrijden en heel het seizoen een constant, hoog niveau haal, pas dan zal ik blij zijn." Lees ook Zo staan de 26 Rode Duivels uit de vorige selectie van Martínez er op dit moment voor

Volgende week treffen Lukaku en Henry elkaar bij de nationale ploeg. © kos.