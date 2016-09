LIVE: vooral achterin puzzelwerk voor Martínez, die om 16u30 selectie onthult

Rudy Nuyens

30/09/16 - 06u31

© photo news.

Roberto Martínez maakt vandaag (16u30) zijn selectie bekend voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Bosnië (op vrijdag 7 oktober in Brussel) en Gibraltar (op maandag 10 oktober in het Portugese Faro). De bondscoach heeft vooral achteraan puzzelwerk.

Kompany sukkelt met spiervermoeidheid in de lies en kan er - net als tegen Spanje en Cyprus - niet bij zijn. Ook Vermaelen is hoogst onzeker. De verdediger van AS Roma heeft last van de adductoren en kwam niet meer in actie sinds de interland in Cyprus. Lombaerts speelde gisteren Europees met Zenit en vorige week in de beker, maar verder niet meer sinds april. In Cyprus zat hij in de tribune.

Backs op de bank

Ook backs Meunier en Jordan Lukaku zijn momenteel geen titularis bij hun club. Meunier komt nog regelmatig in actie bij PSG, maar de jongste Lukaku zit de laatste weken bij Lazio meer op de bank dan hem lief is. Kabasele zit bij Watford zelfs niet meer op de bank. Gelukkig zijn Alderweireld en Vertonghen topfit.



Op het middenveld kan Martínez geen beroep doen op De Bruyne, terwijl ook Dembélé (hamstrings) hoogst onzeker is. Thorgan Hazard, die in Cyprus nog in de tribune zat, behoort ongetwijfeld tot de selectie. Vooraan kampt Batshuayi met weinig speelminuten, maar in de aanval is Martínez voldoende gewapend. Afwachten ook of de bondscoach iets verandert bij zijn doelmannen, nu Sels op de bank zit bij Newcastle en Casteels het goed doet bij Wolfsburg.



De bondscoach maakt zijn selectie deze namiddag bekend in het nationaal oefencentrum in Tubeke, waar de Rode Duivels volgende week ook zullen trainen en verblijven.