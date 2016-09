Viersterrenhotel met 79 kamers: nagelnieuw complex Rode Duivels opent deuren

Door: redactie

29/09/16 - 22u32 Bron: Belga

© photo news.

Roberto Martínez, bondscoach van de Rode Duivels, en François De Keersmaecker, voorzitter van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, hebben vandaag de officiële inhuldiging van het hotel van het vernieuwde Belgian Football Center in Tubeke bijgewoond.

"Vandaag is een heuglijk moment voor de KBVB en een belangrijk moment in onze geschiedenis", verklaarde De Keersmaecker. "Het Belgian Football Center wordt voortaan meer dan ooit de thuishaven van onze nationale ploegen en scheidsrechters, en samen met de organisatie van opleidingen en evenementen zal deze plaats echt 'onze thuis' zijn. Ik wil graag de Stad Tubeke, de Regio Wallonië, de Federatie Wallonië-Brussel, de provincie Waals-Brabant en UEFA en FIFA bedanken voor hun steun gedurende de verschillende fases van de realisatie van dit mooie hotel."



Sinds begin september werd het Martin's Red Hotel al uitgetest door enkele nationale jeugdteams, vanaf volgende week zullen ook de Rode Duivels, Belgian Red Flames en nationale beloften er overnachten en trainen. Ook binnenlandse en buitenlandse clubs kunnen in het viersterrenhotel terecht. Het hotel telt 79 kamers. Verder is er voorzien in een uitgebreide fitness- en verzorgingsruimte met sauna en hammam en medisch kabinet, een sportsbar, een restaurant en een auditorium (160 plaatsen). Tot slot zijn er vijf vergaderzalen. Die zijn vernoemd naar historische toernooien uit de Belgische voetbalgeschiedenis.



Naast De Keersmaecker en Martínez waren onder anderen ook het Uitvoerend Comité van de KBVB, Rachid Madrane (minister van Sport van Wallonië-Brussel), Michel Januth (burgemeester Tubeke) en de directie van Martin's Red vandaag aanwezig.



Morgen maken bondscoaches Roberto Martínez (Rode Duivels) en Johan Walem (U21) om 16u30 in Tubeke hun selecties bekend voor de eerstvolgende wedstrijden. De persconferentie gaat door in het auditorium 'Euro 2000'.