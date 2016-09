Zo staan de 26 Rode Duivels uit de vorige selectie van Martínez er op dit moment voor

Bart Fieremans

30/09/16 - 07u55

Tovert bondscoach Roberto Martinez een wit konijn uit zijn hoed? Het is vandaag uitkijken naar zijn selectie tegen Bosnië en Gibraltar. Tijd voor een laatste keuring van de troepen. We gingen na hoe de 26 opgeroepen spelers sinds het eerste EK-kwalificatieduel tegen Cyprus (6 september) evolueerden: hoeveel speeltijd kregen ze, wie blonk uit of is uit vorm en wie raakte geblesseerd?

DOELMANNEN: Thibaut Courtois (Chelsea) ***

Premier League: 3 duels - 3x basis - 210/210 minuten (100%)

Ligabeker: 1 duel - 1x niet in kern - 0/120 minuten (0%)

TOTAAL: 210/330 minuten (64%)

Courtois blijft onbetwist titularis bij Chelsea, maar moest zich in de voorbije drie speeldagen liefst zeven keer omdraaien, mede door een wankele verdediging. Heeft sportief al betere tijden gekend en hunkert naar een clean sheet. © photo_news.

Simon Mignolet (Liverpool) *** Premier League: 3 duels - 2x basis - 180/270 minuten (67%)

Ligabeker: 1 duel - 1x niet in kern - 0/90 minuten (0%)

TOTAAL: 180/360 minuten (50%)

Kan zich bij Liverpool niet langer de onbetwiste nummer één noemen. Hoewel Mignolet op een degelijke seizoensstart kan bogen, kreeg de Duitser Loris Karis vorig weekend voor het eerst in doel de voorkeur in de Premier League. Karius verdrong Mignolet naar de bank. © photo news.

Matz Sels: (Newcastle) ** Championship: 5 duels - 4x basis, 1x bank - 360/450 minuten (80%) Ligabeker: 1 duel - 1x niet in kern - 0/90 minuten (0%)

TOTAAL: 360/540 minuten (67%)

Miste aanvankelijk geen minuut onder de lat bij Newcastle in de Engelse tweede klasse, maar zag zijn krediet afbrokkelen door enkele fouten. Afgelopen weekend kostte een flater twee punten tegen Aston Villa, zo verzeilde hij woensdag op de bank tegen Norwich. Bij de fans ligt hij onder vuur. Matz Sels. © photo news.

VERDEDIGERS: Toby Alderweireld (Tottenham) ****

Premier League: 3 duels - 3x basis - 270/270 minuten (100%)

Champions League: 2 duel - 2x basis - 180/180 minuten (100%)

Ligabeker: 1 duel - 1x niet in kern - 0 op 90 minuten (0%)

TOTAAL: 450/540 minuten (83%)

Incontournable in de defensie van Tottenham, dat sinds de vorige interlandbreak zijn drie competitieduels won en amper een goal slikte. In de CL scoorde Alderweireld de aansluitingstreffer tegen Monaco en hield hij de nul tegen CSKA Moskou. Toby Alderweireld. © reuters.

Christian Kabasele (Watford) * Premier League: 3 duels - 3x niet in kern - 0/360 minuten (0%)

Kabasele kan zich nog steeds niet doorzetten in de hoofdmacht van Watford. De voorbije weken was hem zelfs geen plaats op de bank gegund. Mogelijk verkast hij op huurbasis naar zusterclub Udinese. Christian Kabasele (links) in duel met Theo Walcott. © ap.

Nicolas Lombaerts (Zenit Sint-Petersburg) ** Premier Liga: 3 duels - 3x bank - 0/270 minuten (0%)

Europa League: 2 duels - 1x niet in kern, 1x basis - 90/180 minuten (50%)

Russische beker: 1 duel - 1x basis - 90/90 (100%)

TOTAAL: 180/540 minuten (33,3%)

Lombaerts kwam deze maand in de competitie niet van de bank. Alleen in de beker mocht hij 90 minuten opdraven, op Europese verplaatsing naar Israël liet hij zijn onvrede al ludiek aan de klaagmuur weten. Dat leek ook te lonen, want gisteren speelde hij de hele wedstrijd tegen AZ. Lombaerts mocht deze maand enkel in de beker opdraven. © photo_news.

Jordan Lukaku (Lazio Roma) ** Serie A: 4 duels - 3x bank, 1x invaller - 24/360 minuten (7%)

TOTAAL 24/360 minuten (7%)

Jordan Lukaku lijkt bij Lazio Roma gedegradeerd tot bankzitter. Sinds de inerlandbreak mocht hij alleen in de laatste competitiewedstrijd thuis tegen Empoli invallen voor 24 minuten, zonder potten te breken. Jordan Lukaku. © epa.

Thomas Vermaelen (AS Roma) X Serie A: 4 duels - 4x niet in kern - 0/360 minuten (0%)

Europa League: 2 duel, 2x niet in kern - 0/180 minuten (0%)

TOTAAL: 0/540 minuten (0%)

Vermaelen is out wegens een blessure aan de adductoren. Hij speelde niet meer sinds de interland tegen Cyprus, en AS Roma wijst met een beschuldigende vinger naar de medische staf van de Rode Duivels. Er bestaat vrees voor een chronisch letsel. Vermaelen in actie tegen Udinese. © epa.

Thomas Meunier (PSG) *** Ligue 1: 4 duels - 3x basis, 1x niet in kern - 245/360 minuten (71%) Champions League: 2 duels - 1x invaller, 1x bank - 6/180 minuten (3%) TOTAAL: 251/540 (46%)

Drie keer basisspeler in de Ligue 1. Betaalde een foutje tegen Saint-Etienne wel cash, maar gaf tegen Dijon een assist bij de 0-6-zege. Miste het laatste competitieduel door een knieblessure. In de CL woensdag tegen Ludogorets weer fit voor dienst bevonden, maar hij bleef op de bank zitten. Thomas Meunier. © photo news.

MIDDENVELDERS: Leander Dendoncker (Anderlecht) ***

Jupiler League: 3 duels - 3x basis - 270/270 minuten (100%)

Beker: 1 duel - 1x basis - 67/90 minuten (74%)

Europa League: 2 duels, 2x basis - 180/180 minuten (100%)

TOTAAL: 517/540 minuten (95%)

Leander Dendoncker - bij de vorige interlandbreak bij de selectie gekomen als vervanger van de geblesseerde Fellaini - is een vaste pion op het middenveld bij Anderlecht. Maar ook hij kon de recente blamage tegen Westerlo niet voorkomen. Dendoncker in actie tegen OHL. © photo news.

Kevin De Bruyne (Manchester City) X Premier League: 3 duels, 3x basis - 246/270 minuten (91%)

Champions League: 2 duels, 1 x basis, 1x niet in kern - 90/180 minuten (50%)

Ligabeker: 1 duel, 1x ingevallen - 32/90 minuten (36%)

TOTAAL: 368/540 (68%)

Zag een bloedvorm met goals tegen Man U en Bournemouth en twee assists op Swansea geremd door een hamstringblessure. De Bruyne zou binnen drie weken weer fit zijn, maar voor de interlands tegen Bosnië en Gibraltar moet hij passen. Een hanstringblessure houdt De Bruyne voorlopig aan de kant. © photo news.

Steven Defour (Burnley) ***** Premier League: 3 duels, 3x basis - 222/270 minuten (82%)

TOTAAL: 222/270 minuten (82%)

Defour mag over het Kanaal op lovende commentaren rekenen, ook de fans van Burnley hebben hem al in hun harten gesloten. Met een gelijkmaker tegen Hull City en twee assists tegen Watford vertaalde hij zijn overtuigende prestaties sinds de seizoensstart ook in rendement. Defour (rechts) in actie tegen Watford. © photo news.

Moussa Dembélé (Tottenham) ** Premier League: 3 duels, 1 geschorst, 1 basis, 1 niet in kern: 74/270 (27%) Champions League: 2 duel - 1x ingevallen, 1x niet in kern - 45/180 minuten (25%)

Ligabeker: 1 duel - 1 niet in kern: 0/90 minuten (0%)

TOTAAL: 119/540 (22%)

De kans lijkt niet zo groot dat Dembélé, die last heeft van de hamstring, nog fit raakt voor de interlands. Hij reisde deze week niet mee naar Moskou in de CL en miste het laatste competitieduel op Middlesbrough. Kende dit seizoen nog niet veel spelplezier. Dembele speelde onder meer tegen Sunderland. © photo news.

Marouane Fellaini (Man. United) Premier League: 3 duels - 2x basis, 1 bank - 180/270 minuten (67%)

Europa League: 2 duels - 1x bank, 1x basis - 90/180 minuten (50%)

Ligabeker: 1 duel - 1 ingevallen - 17/90 minuten (19%)

TOTAAL: 287/540 minuten (53%)

De rugblessure waardoor Fellaini de vorige interlands miste is verleden tijd, maar bij Man U verhuisde hij van de basis naar de bank. Fellaini lijkt halfweg september wat geslachtofferd na een zwarte week afgesloten met een 3-1-nederlaag bij Watford. In Europa speelde hij wel negentig minuten tegen Zorya Luhansk. Marouane Fellaini. © getty.

Radja Nainggolan (AS Roma) *** Serie A: 4 duels - 3x basis, 1x bank - 241/360 minuten (67%)

Europa League: 2 duels - 1x basis, 1x ingevallen - 124/180 minuten (68%)

TOTAAL: 365/540 (68%)

Nainggolan kon dit seizoen nog niet zo zijn stempel drukken bij AS Roma, dat een dipje kent en in september na 20 ongeslagen competitieduels verloor tegen Fiorentina en Torino. Bij de tussentijdse 4-0-zege tegen Crotone bleef Nainggolan op de bank. Nainggolan. © afp.

Axel Witsel (Zenit Sint-Petersburg) *** Premier Liga: 3 duels - 3x basis - 175/270 minuten (65%)

Europa League: 1 duels - 2x basis - 150/180 minuten (83%)

Russische beker: 1 duel - niet in kern - 0/90 minuten (0%)

TOTAAL: 325/540 minuten (60%)

Witsel zag een goede vorm doorkruist door een lichte enkelblessure opgelopen tegen Rubin Kazan, waarna hij even aan de kant bleef. Geen nood echter: vorig weekend tegen Anzhi en gisteren tegen AZ Alkmaar draafde hij weer op in zijn vertrouwde positie op het middenveld Axel Witsel. © afp.

AANVALLERS: Romelu Lukaku (Everton) ****

Premier League: 3 duels - 3x basis - 245/270 minuten (91%)

Ligabeker: 1 duel - niet in kern - 0/90 minuten (0%)

TOTAAL: 245/360 minuten (68%)

Lukaku toonde zich na Cyprus erg trefzeker bij Everton met een hattrick in amper elf minuten tegen Sunderland (0-3) en een goal plus assist tegen Middlesbrough (1-3). Na een trap op de kuit stond hij wel even aan de kant, maar intussen is hij weer fit. Romelu Lukaku. © photo news.

Eden Hazard (Chelsea) ** Premier League: 3 duels - 3x basis - 251/270 minuten (93%)

La Liga: 1 duel, 1x ingevallen - 31/120 (26%)

TOTAAL: 282/390 minuten (72%)

Hazard zal niet overlopen van vertrouwen bij zijn vertrek naar de Rode Duivels. Na Cyprus kon hij met Chelsea niet meer winnen, vooral de 3-0-nederlaag tegen Arsenal hakte er zwaar in. Ook zocht Hazard tevergeefs naar een doelpunt. © getty.

Michy Batshuayi (Chelsea) ** Premier League: 3 duels - 2x invaller, 1x bank - 20/270 minuten (7%) Ligabeker: 1 duel - 1x basis - 80/120 (67%)

TOTAAL: 100/390 (26%)

De speelkansen van Batshuayi in de Premier League bleven beperkt tot enkele korte invalbeurten, zijn enige goal voor Chelsea dateert ook nog van voor de interlandbreak tegen Cyprus. Alleen in de ligabeker mocht hij in de basis starten. Batshuayi. © getty.

Christian Benteke (Crystal Palace) **** Premier League: 3 duels - 3x basis - 264/270 (98%)

Ligabeker: 1 duel - 1x ingevallen - 25/90 minuten (28%)

TOTAAL: 289/360 minuten (80%)

Benteke nam de voorbije weken bij Crystal Palace te baat om zichzelf in the picture te zetten met belangrijke winning-goals op Middlesbrough en Sunderland, goed ook voor een winning-streak van drie matchen. Benteke is back, lijkt het. Benteke. © photo news.

Yannick Carrasco (Atletico Madrid) **** Primera Division: 4 duels - 4x basis - 245/360 minuten (68%)

Champions League: 2 duel - 1x invaller, 1x basis - 97/180 minuten (54%) TOTAAL: 342/540 minuten (63%)

Carrasco startte meestal wel in de basis, maar zag zich ook vaak voortijdig gewisseld. Het zocht wat naar zijn beste vorm en het bleef wat wachten op een direct aandeel in een goal. Tot woensdag in de CL dus, wanneer hij Manuel Neuer van Bayern vloerde en zich een ster meer verdiende. Carrasco. © photo news.

Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach) **** Bundesliga: 4 duels - 3 x basis, 1x ingevallen - 284/360 minuten (79%) Champions League: 2 duels - 1x ingevallen, 1x basis - 111/180 minuten (62%)

TOTAAL: 395/540 minuten (73%)

Telt dit seizoen bij Borussia betere statistieken dan Eden Hazard bij Chelsea. Hij kleurde september in de Bundesliga met knappe goals tegen Freiburg en Werder Bremen en zette woensdag de kers op de taart met een CL-basisplek én de openingsgoal tegen Barcelona. Zijn ster in Duitsland groeit. Hazard in duel met Mascherano. © ap.

Kevin Mirallas (Everton) *** Premier League: 3 duels - 3x basis - 222/270 minuten (82%)

Ligabeker: 1 duel - ingevallen - 22/90 minuten (24%)

TOTAAL: 244/360 minuten (68%)

Kevin Mirallas gedijt goed onder de vleugels van de nieuwe coach Ronald Koeman. Ook in september was hij een vaste titularis bij Everton in de competitie. Alleen een goaltje ontbreekt nog om zijn stabiele prestaties te bekronen. Mirallas. © reuters.

Dries Mertens (Napoli) *** Serie A: 4 duels - 1x basis, 2x invaller, 1x bank - 98/360 minuten (27%) Champions League: 2 duels, 2x basis - 155/180 minuten (86%)

TOTAAL: 253/540 minuten (47%)

Mertens kreeg in september in de Serie A grotendeels als bankzitter niet veel speeltijd. Maar in de Champions stelde hij het vertrouwen als basisspeler niet teleur. Na een belangrijke assist op Dinamo Kiev hielp hij woensdag Benfica inblikken met twee goals, waaronder een vrijschopbeauty. Mertens. © photo news.