Borkelmans verbindt zijn lot aan Wilmots: "Afwachten wat de coach gaat doen"

Door: Mike De Beck

27/09/16 - 11u44 Bron: vtmnieuws.be, Joe

video Vital Borkelmans is na zijn avontuur bij de Rode Duivels even uit het trainersvak verdwenen, maar de voormalige T2 heeft wel zijn zinnen gezet op een nieuw hoofdstuk in zijn trainerscarrière. "Ik heb mijn woord gegeven aan bepaalde mensen met wie ik de voorbije jaren goed heb samengewerkt", doelde de Limburger vanochtend op bondscoach Marc Wilmots. In afwachting van een nieuwe opportuniteit verzorgt 'Brommerke' alvast de co-commentaar op Q2, maar zijn debuut verliep niet vlekkeloos. Dat vertelde hij in het radioprogramma van Sven Ornelis en Anke Buckinx.

© belga. Ik ben ook iemand die zijn woord heeft gegeven aan bepaalde mensen dus daar wacht ik op. Ik ga kijken wat de coach zal doen wacht Borkelmans de volgende zet van Wilmots af. © photo news. Het is nog zoeken en tasten wat je mag en wat je niet mag. Het is niet de makkelijkste job als je het de eerste keer moet doen en al zeker niet in de Champions League Borkelmans over zijn debuut als co-commentator.

Sven Ornelis wilde graag weten of er iets in de pijplijn zit bij Vital Borkelmans. Eventueel bij Lokeren waar trainer Georges Leekens nu toch al even onder vuur ligt. "Nee, ik ben nu gewoon rustig aan het afwachten wat er komt. We zullen wel zien. Het is momenteel wat moeilijk. Ik ben ook iemand die zijn woord heeft gegeven aan bepaalde mensen dus daar wacht ik op. Ik ga kijken wat de coach zal doen", wacht Borkelmans de volgende zet van Marc Wilmots duidelijk af. "Ik heb mijn lot niet bepaald volledig verbonden aan Wilmots, maar we hebben een hele goede band met ook nog andere mensen rond ons. In vier jaar tijd hebben we toch iets opgebouwd."



Geen geslaagd debuut als commentator

In tussentijd verdient Borkelmans zijn brood als co-commentator op zender Q2. Al moest hij zelf toegeven dat zijn debuut in de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en Leicester City niet meteen een succes was. "Omdat ik toch ook zeer kritisch ben voor mezelf vond ik dat het niet goed was verlopen. Het is nog zoeken en tasten wat je mag en wat je niet mag. Het is niet de makkelijkste job als je het de eerste keer moet doen en al zeker niet in de Champions League. Ook al had ik een heel goede leermeester bij me. Maar je moet wat in dat ritme komen van die mensen die dat al jaren gewend zijn. Het moet ook het juiste moment zijn om telkens in te pikken. Het was niet makkelijk hoor."



Geen champagne

Een ander heikel punt was het ontslag van Borkelmans als T2 bij de Rode Duivels. Of hij net als de voormalige bondscoach Marc Wilmots na zijn ontslag ook een fles champagne had ontkurkt, wilde Sven Ornelis nog graag weten. "Ik moest het met een flesje Vittel doen", was 'Brommerke' zijn gevoel voor humor duidelijk nog niet verloren.