Vanaf 15 september tickets te koop voor België - Bosnië

Door: redactie

13/09/16 - 21u34 Bron: Belga

De ticketverkoop voor de eerste thuiswedstrijd van de Rode Duivels in de kwalificatiecampagne voor het WK 2018 in Rusland - op vrijdag 7 oktober in het Koning Boudewijnstadion - verloopt in drie fasen.

In de eerste plaats kregen leden van supportersvereniging 1895 tot en met 9 september voorrang. Ook supporters die gedurende de afgelopen twee campagnes een match bijwoonden, krijgen als trouwe fan voorrang. Zij hebben tussen donderdag 15 en woensdag 21 september de kans om vervroegd tickets te kopen. De algemene ticketverkoop begint tenslotte op 21 september. In alle gevallen geldt een maximum van vier tickets per persoon.



Zoals eerder aangekondigd zakt de prijs voor een ticket in categorie 4, de zitjes in tribunes 2 en 4 achter het doel, van de gebruikelijke 30 euro naar 20 euro. Bovendien is er voor kinderen die lid zijn van de Fanclub 1895 Kidsclub nog een extra prijsdaling, tot 15 euro per ticket.



De partij tegen Bosnië wordt voor de Belgen de tweede in hun 'Road to Russia'. Op de eerste speeldag gingen de Belgen met 0-3 winnen bij Cyprus.