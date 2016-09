Kabasele: "Wilmots' tactische kennis was minder dan die van Martínez"

Door: Mike De Beck

Vorig seizoen ging het plots bijzonder hard voor Christian Kabasele. Na een uitstekend jaar in de achterhoede bij Racing Genk werd de centrale verdediger prompt getrakteerd op een EK-selectie bij de Rode Duivels. Daar stopte het niet, want afgelopen zomermercato versierde Kabasele zijn droomtransfer naar de Premier League. In de voetbaltalkshow 'Complètement Foot' stond de Belg met Congolese roots even stil bij zijn opmerkelijk jaar.