"Wat mij plezier deed was dat Lukaku, die van ontelbare onverlaten altijd slechte recensies krijgt, de held van de match was"

Door: Herman Brusselmans

9/09/16 - 11u46

© photo news.

Zoals elke week geeft Herman Brusselmans zijn ongezouten -en satirische- mening over het reilen en zeilen in de sportwereld. Deze week heeft onze columnist het over Cyprus - België en ziet hij straks ook een verrassende landskampioen.

"We moeten echter kalm blijven, en ons terdege bezighouden met het voetbal. Ik zat naar de wedstrijd Cyprus - België te kijken toen m'n Nieuwe Verloofde plots haar beha en slip terzijde keilde en het was weder van sop sop spuit spuit weet je wel, maar toch kreeg ik genoeg van de match mede om te beseffen dat onze Rode Duivels opnieuw de goede weg hebben betreden. De nederlaag tegen Spanje, die zijn we allang vergeten, wat telt is dat we tegen Cyprus bewezen dat we het beste elftal ter wereld hebben, en wat mij bijzonder plijzier deed was dat de forse negerman Romelus Lukaku, die van ontelbare onverlaten altijd maar slechte recensies krijgt, twee keer scoorde en de held van de match was, zoals ik trouwens vorige week reeds had voorspeld, in m'n functie als befaamd voetbalanalist, kenner van het spelletje, en goeie vriend van vele belangrijke mensen uit het milieu, zoals voorzitter De Witte, z'n dochter Annelies, Aad de Mos, Tom Coninx, uiteraard m'n gabber Jan Boskamp, Maarten Vangramberen, en Franky Van der Elst, die ik overigens gisteren nog tegenkwam in de krantenwinkel in de Lange Munt, waar Franky net als ik vier pakjes Marlboro kocht."



