Zijn trouwste volger verdedigt Wilmots: "Zijn kop rolde voor het EK al"

9/09/16 - 09u30 Bron: La Dernière Heure

Marc Wilmots en Enzo Scifo, het zijn twee handen op één buik. Nadat Wilmots na het EK de laan werd uitgestuurd, volgde Scifo zijn goede vriend. "Uit solidariteit met Marc zal ik mijn contract beëindigen bij de beloften", zei hij toen. In een gesprek met de Franse krant La Dernière Heure verdedigt hij de ex-bondscoach.

"Ik was ervan overtuigd dat België zich ging onderscheiden in Frankrijk, maar sommige personen wilden zijn kop al voor het toernooi laten rollen. En dat terwijl Wilmots de Rode Duivels gedurende drie en een half jaar duidelijk een nieuw elan heeft gegeven. Uiteraard hebben diezelfde mensen Wilmots meteen buitengeschreven na de nederlaag tegen Italië. Zogezegd omdat hij tactisch enorm was tekortgeschoten in vergelijking met Antonio Conte. Maar wat als Lukaku de gelijkmaker had gescoord? Dan was alles misschien anders geweest", zegt Scifo.



"Als Marc echt het probleem was van de uitschakeling tegen Wales, hadden de Duivels niet zo'n glansprestatie neergezet tegen Hongarije enkele dagen daarvoor. En voor zij die zeggen dat hij tijdens de wedstrijd geen plan B had, antwoord ik: 'Het is niet altijd de verantwoordelijkheid van de trainer. Zijn ideeëndoos is ook gelimiteerd'. Het zijn de spelers die de sleutel van de match in handen hebben en het is vandaag bewezen dat je er niet komt door enkel over talent te beschikken. Je moet ook over de juiste mentaliteit beschikken."



"Gedurende bijna vier jaar heeft Marc het maximum uit deze groep gehaald. Hij heeft zelf zijn leven gegeven voor deze Rode Duivels, want ik weet wat deze missie voor hem betekende. Als Marc in de toekomst beslist om naar China of de Verenigde Arabische Emiraten te gaan, ben ik bereid om hem te volgen", besluit Scifo.