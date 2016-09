"Rode Duivel ben je voor de eer, niet voor het geld"

PIETER-JAN CALCOEN EN FRANK DEKEYSER

9/09/16 - 07u22 Bron: Het Laatste Nieuws

't Is de Rode Duivels niet om het geld te doen als ze voor België spelen. Dat blijkt uit een rondvraag bij de entourage van onze internationals. Voor de voetbalbond is dat goed nieuws: de kans dat de spelers op hun premies willen inleveren, is groot.

Geloof ons: een jongen als Kevin De Bruyne springt echt geen gat in de lucht als de voetbalbond hem een bruto winstpremie van 8.000 euro per match voorstelt. Je kunt het de Rode Duivel niet eens kwalijk nemen: volgens Engelse media stort zijn club Manchester City wekelijks meer dan 250.000 euro op zijn bankrekening. De sommen die pakweg Eden Hazard of Axel Witsel opstrijken, zijn gelijkaardig. En ze zijn niet alleen. De Rode Duivels zijn één voor één grootverdieners - zij kijken niet op van 1.000 euro meer of minder.



Ondervoorzitter Bart Verhaeghe en Mehdi Bayat, vicepreses van de technische commissie van de nationale ploeg, kregen de opdracht om met de internationals rond tafel te zitten. De doelstelling is om het premiestelsel voor het WK 2018 te herzien. En dat moet grondig gebeuren: het duo wil minimaal één miljoen euro besparen. Evident worden die onderhandelingen niet, want onder het bewind van ex-CEO Steven Martens bekwam de spelersraad drie jaar geleden een uiterst gunstige overeenkomst. Zo kregen de de voetballers elk afzonderlijk 238.700 euro om op het afgelopen EK in Frankrijk de kwartfinale te bereiken. Lees ook Bond wil Rode Duivels fors laten inleveren, maar die zeggen (voorlopig?) 'nee'



