Bond wil Rode Duivels fors laten inleveren, maar die zeggen (voorlopig?) 'nee'

Door: Rudy Nuyens

8/09/16 - 06u10

© belga.

De voetbalbond vraagt de Rode Duivels fors in te leveren, met het oog op het WK 2018. Hoewel de huidige overeenkomst nog loopt tot juli 2018, hebben de internationals een voorstel gekregen waarin ze minstens 1 miljoen euro minder zouden verdienen. Voorlopig zeggen ze 'nee'.

Voor het EK kregen de 23 geselecteerde Rode Duivels nog elk een premie van 50.000 euro voor deelname aan de eerste ronde, maar die wordt in het nieuwe voorstel van Bart Verhaeghe en Mehdi Bayat geschrapt. In het lopende contract, dat dateert uit 2003, ontvingen de spelers ook 60% netto van de inkomsten die de voetbalbond tijdens grote toernooien verwerft van UEFA of FIFA. Dat punt in de overeenkomst deed de KBVB financieel veel pijn tijdens het WK van 2014 in Brazilië. Het voorstel dat de bond de voetballers nu voorlegt, kent hen nog 50% van die inkomsten toe.



En mocht de nationale ploeg straks het WK in Rusland winnen, dan krijgt elke speler 400.000 euro. Ter vergelijking: op het EK in Frankrijk vergaarden de Rode Duivels nog 238.700 euro door 'slechts' de kwartfinales te bereiken. De premies voor het winnen van een officiële wedstrijd (8.000 euro) of het behalen van een gelijkspel (4.500 euro), tot slot, zouden dan weer gehandhaafd blijven.



De Rode Duivels aanvaarden het voorstel van de voetbalbond voorlopig niet. Begin oktober volgt er echter een tweede onderhandelingsronde, in de aanloop naar de kwalificatiematchen tegen Bosnië en Gibraltar.



