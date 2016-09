Degryse: "Bij Fellaini heb ik grote twijfels in dit systeem. Eigenlijk heb je een soort Pirlo nodig"

Door: redactie

De Rode Duivels zetten gisteren zonder al te veel problemen Cyprus opzij. Onze huisanalist Marc Degryse laat zijn licht schijnen over de nieuwe 3-4-3-formatie die bondscoach Roberto Martinez tegen de Cyprioten hanteerde. Degryse ziet drie belangrijke voordelen, maar hij wijst ook meteen op mogelijke nadelen, zowel in balbezit als in balverlies.

"In balbezit zijn Hazard en De Bruyne nog meer dan anders afhankelijk van een snelle aanvoer. Je twee defensieve middenvelders moeten goeie voeten hebben. Eigenlijk zou één van de twee een soort Pirlo moeten zijn. Witsel kán die rol vervollen, maar ik vind hem nog steeds te timide én hij verlegt het spel niet snel genoeg. Bij Fellaini heb ik nog grotere twijfels in dit systeem. Nainggolan zou een oplossing zijn, omdat zijn passing best goed is."



Rol van Meunier

"Nog een nadeel ligt bij de rol van Meunier in balverlies. Hij moet bliksemsnel inschuiven in een viermansdefensie, zoniet kan de tegenstander de ruimte in zijn rug benutten, waardoor Alderweireld uit zijn positie moet. En omdat elk voordeel een nadeel heeft, zoals Johan Cruijff altijd zei: als jíj het veld breed houdt, betekent dat óók dat van zodra je de bal verliest, dat veld ineens voor joú heel breed is. Waardoor je als ploeg grotere ruimtes moet dichtlopen."



