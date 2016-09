Ervaren rot Vertonghen moet nog slechts vier ex-Rode Duivels voor zich dulden

Door: Mike De Beck

7/09/16 - 19u21

. @JanVertonghen played his 85th international game with the national team yesterday. Congrats Jan! ⚽ #tousensemble pic.twitter.com/vS4lIIPGgh

Dat record van Jan Ceulemans krijgt Jan Vertonghen nu toch stilaan echt in het vizier. Gisteren trok de linksbenige verdediger al voor de 85ste keer het shirt van de Rode Duivels aan voor een officiële wedstrijd en dat legt hem geen windeieren.

Met dat redelijk indruwekkend cijfer steekt de centrale verdediger van Tottenham alvast ene Enzo Scifo (84 caps) voorbij naar een gedeelde vijfde plaats met Daniel Van Buyten. Als Vertonghen, die zes keer scoorde voor België, ook in het volgende tweeluik van de Duivels tegen Bosnië-Herzegovina en Gibraltar in actie komt dan sluipt de Antwerpenaar zelfs de top drie binnen.



Want zowel Franky Van der Elst als Eric Gerets heeft 86 officiële wedstrijden achter de naam staan. Enkel Timmy Simons (93 caps) en Jan Ceulemans (96 stuks) zijn nog even buiten bereik, maar het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat de 29-jarige verdediger helemaal bovenaan de lijst prijkt.