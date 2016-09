Met 18de en 19de goal is Lukaku nu al op weg om Belgisch topschutter aller tijden te worden

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Romelu Lukaku toonde zich met zijn neus voor goals nog maar eens belangrijk voor de Rode Duivels. Met twee doelpunten trok de sterke spits van Everton onze nationale ploeg over de streep tegen Cyprus. Logischerwijs kroonde hij zich ook tot matchwinnaar.

"We wisten dat we vanavond gewoon moesten winnen", verwees 'Big Rom' naar de ontgoochelende prestaties/resultaten in de oefenpot tegen een swingend Spanje en eerder op het EK tegen Wales. "In de eerste 25 minuten was het goed, daarna lieten we Cyprus te veel in de wedstrijd komen. In de tweede helft hebben we goed gereageerd om uiteindelijk nog met 0-3 te winnen."



Van Himst en Voorhoof

Het jeugdproduct van Anderlecht maakte al zijn achttiende en negentiende treffer in het shirt van de Rode Duivels. Met dertig treffers zijn Paul Van Himst en Bernard Voorhoof topschutters aller tijden bij de nationale ploeg, maar voor de nog steeds maar 23-jarige aanvaller lijkt het dus slechts een kwestie van tijd vooraleer hij dat record te pakken heeft.