Flitsende Hazard blij met nieuwe rol: "Ik hou wel van spelen in dit systeem"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

7/09/16 - 06u10 Bron: Belga

Met een vlotte 0-3 zege op Cyprus zijn de Rode Duivels in Nicosia hun WK-kwalificatiecampagne gestart. Na de vroegtijdige uitschakeling op het EK en de nederlaag tegen Spanje was een overwinning meer dan welkom om het publiek te sussen.

"Dit was een mooie avond, ik hoop dat de fans hiermee tevreden zijn", verlaarde aanvoerder Eden Hazard na de wedstrijd. "Iedereen had er zin in en we hebben zeker genoeg kansen gehad om zelfs nog een grotere zege te boeken. Persoonlijk hou ik er wel van om in dit systeem te spelen", liet Hazard optekenen, die centraal op het middenveld naast Kevin De Bruyne een goede prestatie afleverde. Lees hieronder reactie Fellaini!

Lastige avond voor Fellaini

Marouane Fellaini had als controlerende middenvelder dan weer heel wat meer moeite om zich te manifesteren. De middenvelder van Manchester United had een rist overtredingen nodig en liep na de pauze dan ook tegen een gele kaart aan. Bij zijn vervanging werd 'Big Fella' op de korrel genomen door het thuispubliek. "Ik denk enkel aan het belang van de ploeg, de rest is bijzaak. Met Martinez hebben we een nieuwe coach die iets wil neerzetten. Het is wel leuk om een nieuwe uitdaging te hebben. Die 3-4-3 is nieuw voor ons en ik heb daar weinig op aan te merken. Het is de coach die beslist over de tactiek en vandaag hebben we gezien dat het ons naar een goed resultaat kan leiden."