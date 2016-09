Vertonghen: "Hier zullen niet veel ploegen komen winnen"

Thomas Lissens

6/09/16 - 22u59 Bron: Sporza

© afp.

De Rode Duivels nemen een deugddoende 0-3-zege mee uit Cyprus. Jan Vertonghen maakte de negentig minuten vol op de linksachter en de verdediger van Tottenham vertrekt met een tevreden gevoel uit Cyprus. "Met dit resultaat kunnen we thuiskomen", zei Vertonghen.

"We wisten dat het hier lastig zou worden en daarom wilden we scherp aan de wedstrijd beginnen", aldus Vertonghen. "Dat deden we ook en de eerste goal van Lukaku was daar het resultaat van. Na dat doelpunt zakten we iets te ver terug en lieten we het balbezit te veel aan de Cyprioten. Dat kan nog beter."



"Maar in de tweede helft hebben we ons wel goed herpakt, al hadden we sommige fases misschien beter kunnen uitspelen", bleef de linksachter ook kritisch. "0-3 is natuurlijk wel een goed resultaat tegen een lastige tegenstander. Hier kunnen we zeker mee thuiskomen, want ik denk niet dat veel teams hier gemakkelijk zullen komen winnen."