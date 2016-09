Ook exact een jaar later valt VRT-commentaar weg in Cyprus, tot groot jolijt van Twitter

Door: redactie

6/09/16 - 22u21

© Screenshot vrt.

"De techniek laat het weleens vaker afweten in Cyprus." De woorden van VRT-commentator Filip Joos waren nog niet koud tijdens de WK-kwalificatiematch tussen Cyprus en België of hij kreeg zelf af te rekenen met technische problemen. Joos was een tijdlang niet te horen in de Vlaamse huiskamers, maar daar zag Twitter ook wel de humor van in.