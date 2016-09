Opdracht volbracht: Martínez ziet Romelu twee keer scoren in makkelijke zege

Door: redactie

6/09/16 - 22u34

0-3, dat zijn cijfers waarmee Roberto Martínez een eerste keer best kan thuiskomen. Romelu Lukaku bedankte voor zijn basisplaats met twee haast identieke kopbalgoals, Carrasco deed er eentje bij en de ingevallen Batshuayi miste nog een penalty. Nu niet dat de Duivels meteen alle zieltjes herwonnen, laat staan dat het een leuke match was. Maar toch, opdracht volbracht - een eerste mini-crisisje afgeweken.

Welgeteld dertien minuten keken we met een goed gevoel naar de eerste helft in Nicosia. Martínez ging tegen de onmachtige Cyprioten resoluut voor een 3-4-3 -tactische flexibiliteit, weet u wel- en die voelde best verfrissend aan. Vermaelen, Vertonghen en zeker Alderweireld moesten de opbouw verzorgen, met daarvoor Fellaini op de zes zodat Witsel zich meer aanvallend kon uitleven. Slachtoffer in dit verhaal is voorlopig Nainggolan. Ook Mertens mag een sip gezicht trekken. Plaats voor echte buitenspelers is er in dit systeem niet. Carrasco behield de voorkeur en met onder andere diens grote motor werd er flink en hoog druk gezet. Martínez moest dan ongetwijfeld een tevreden man geweest zijn. Zeker toen hij ook zag dat een ingestudeerd nummertje (ook dat aan de Spanjaard toeschrijven, zou hem ongetwijfeld tot iets te veel eer strekken) succes opleverde. Hazard liet een lage voorzet van De Bruyne door de benen lopen, waarna Meunier op doel vlamde. Via doelman Panayi, de deklat en het raak knikkende hoofd van Romelu Lukaku stond het 0-1.

Wat volgde, was een langgerekte déjà-vu. We hoorden het onze favoriete Nederlandse analist al luidop denken: "Waarom stoppen die dekselse Duivels plots met druk zetten en geven ze het initiatief uit handen?" Aldus Jan Mulder. Tegen Wales leverde dat een bijzonder pijnlijke EK-exit op, het is maar dat de brave Cyprioot niet bij machte was ons echt pijn te doen. Al moest Courtois zich op slag van rusten toch nog onderscheiden en zag hij daarvoor een kopbal maar nipt naast gaan. Bij de Belgen lukte er dan al lang niets meer. Zucht. © belga.