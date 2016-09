Martinez: "Gereageerd als één hecht team dat wilde vechten voor elkaar"

Door: redactie

6/09/16 - 23u13 Bron: Belga

© belga.

Roberto Martinez zag een vernieuwd België de WK-kwalificaties in Cyprus openen met een vlotte 0-3 zege. "Ik ben blij dat we ons systeem zo snel hebben kunnen aanpassen", vertelde de bondscoach na de wedstrijd. "De fans hebben nu een team gezien dat er echt voor wil gaan."

Met Thomas Meunier in een meer aanvallende rol speelden de Rode Duivels in balbezit met een driemansverdediging, de man-meer-situatie zorgde ervoor dat Eden Hazard en Kevin De Bruyne zich centraal op het middenveld wat meer konden uitleven in steun van Romelu Lukaku. "Ik heb het systeem veranderd om enkele spelers ruimte te laten vinden, om onszelf te bevrijden. Op de flanken kregen Yannick Carrasco en Thomas Meunier zo heel wat meer ruimte en konden ze in één-tegen-éénsituaties voor gevaar zorgen. Mijn groep heeft daar de voorbije dagen hard op getraind en nu blijkt dat ze het goed hebben opgepikt", toonde Martinez zich tevreden.



In vergelijking met de oefeninterland tegen Spanje was ook de wedstrijdmentaliteit een pak beter. "De mentaliteit zat inderdaad goed: we zagen vandaag een team aan het werk. Na het eerste doelpunt was het minder, omdat we toen te hard op zoek gingen naar het tweede doelpunt. We forceerden onszelf, op dat moment vergaten we de wedstrijd te controleren. We lieten zo de tegenstander terug in de wedstrijd komen. Dat was ook de verdienste van Cyprus, want zij knokten voor elke bal. Na de rust namen we terug het commando over. We wisten opnieuw wanneer we moesten aanvallen en verdedigen."



Na de vroegtijdige uitschakeling op het EK en de nederlaag tegen een oppermachtig Spanje hing er de voorbije dagen een vrij negatieve sfeer rond de nationale elf. "Dat hebben wij ook gevoeld en dat is natuurlijk nooit leuk. We hebben vandaag gezien dat de spelers het nodige willen doen om dat recht te zetten. De juiste mentaliteit is belangrijk als je iets nieuw wil neerzetten", besloot de bondscoach na zijn eerste gewonnen wedstrijd met de Rode Duivels.