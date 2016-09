Lukaku maakt eerste goal onder Martinez na goed werk van De Bruyne en Hazard

Door: redactie

6/09/16 - 21u22

video

Topspitsen voelen waar ze moeten staan in het strafschopgebied. Dat heeft Romelu Lukaku vanavond getoond op Cyprus. De spits van Everton stond op de goede plaats om de 0-1 in de rebound in doel te koppen. Het uitstekende voorbereidende werk was van De Bruyne en Hazard, de pegel - door Cyprus-doelman Panayi tegen de lat geduwd - van Meunier.